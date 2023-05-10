– Стас готовится к операции, сейчас решается, где она будет произведена. Чувствует себя хорошо. Он сильный парень, что не один раз он уже доказывал и на поле, и в жизни. Вернется еще сильнее. Упасть духом мы ему не дадим, он боец по жизни, – приводит слова агента "Матч ТВ".
Накануне стало известно, что у Станислава Магкеева диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена. Травма была получена во втором тайме недавнего матча с "Сочи", который завершился крупной победой "Локомотива" со счетом 3:0.
Примечательно, что это уже вторые "кресты" в карьере 24-летнего уроженца Владикавказа. В 2021 году он также повреждал связки в игре с "Химками". Сроки восстановления защитника пока остаются неизвестными. Очевидно, что Магкеев пропустит концовку нынешнего сезона и начало следующего чемпионата.
Агент защитника "Локомотива" Магкеева: Стас готовится к операции. Вернется еще сильнее, упасть духом мы ему не дадим
Александр Клюев, агент защитника "Локомотива" Станислава Магкеева, поделился подробностями состояния здоровья 24-летнего футболиста после разрыва передней крестообразной связки коленного сустава.
Фото: "Матч ТВ"