- Конкретных претензий в мой адрес не было. В связи с тем, что мой контракт заканчивается летом, тренер не видит смысла нам дальше сотрудничать. Никаких вопросов по тренировкам или дисциплине у него не возникало, - приводит комментарий Кутепова "СЭ".
Россиянин Илья Кутепов, играющий на позиции центрального защитника, пополнил состав "Торпедо" только минувшим летом. В футболке автозаводского коллектива воспитанник "Спартака" провел 14 поединков. В них ему не удалось отметиться какими-либо результативными действиями. Недавно наставник столичного клуба испанец Жозеп Клотет принял решение отстранить Илью от основного состава. "Торпедо" практически лишилось шансов на сохранение прописки в РПЛ на будущий сезон. Дружина Клотета располагается на 16-й строчке, отставая на 10 турнирных баллов от идущего в зоне стыков "Пари НН". В следующем туре команда приедет в гости к ЦСКА Владимира Федотова.
Кутепов – об отстранении: в связи с тем, что мой контракт заканчивается, тренер не видит смысла дальше сотрудничать
Российский футболист "Торпедо" Илья Кутепов рассказал о причинах своего отстранения.
Фото: "СЭ"