- Кузяев может играть в более интересном чемпионате. При всем уважении к Черчесову и чемпионату Венгрии, мне не кажется, что Далеру будет интересен этот вариант. Думаю, он даже "Ференцварош" рассматривать не будет, - приводит мнение Кузьмичева "РБ Спорт".
У российского центрального хавбека Далера Кузяева летом заканчивает контракт с его родным клубом "Зенитом". Игрок пока не спешит пролонгировать соглашение, несмотря на щедрое предложение руководства петербуржского клуба. Футболист хотел бы попробовать свои силы в европейской лиге и рассчитывает на переход в европейский клуб на правах аренды. В этом сезоне Далер сыграл в 31 встрече, в которых забил 5 голов и оформил 7 голевых пасов. В России Кузяев выиграл все. Он пять раз над головой поднимал чемпионский титул, завоевывал Кубок России. Также в активе игрока 3 Суперкубка. Недавно наставник "Ференцвароша" Станислав Черчесов сообщил о заинтересованности клуба в Кузяеве.
Кузьмичев: Кузяев даже не будет рассматривать переход в "Ференцварош"
Футбольный функционер Владимир Кузьмичев поделился мнением о возможном переходе Далера Кузяева в "Ференцварош".
Фото: ФК "Зенит"