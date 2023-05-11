- Наверное, если "Спартак" не попадет в тройку, это можно будет назвать провалом. Осенью они действительно играли в классный футбол, боролись с "Зенитом" за лидерство в чемпионате. Но весной произошел неожиданный спад, который спутал красно-белым все карты.
"Спартак" сейчас идет четвертым в турнирной таблице РПЛ. Красно-белых опережают уже ставший чемпионом России в пятый раз подряд санкт-петербургский "Зенит", московский ЦСКА и "Ростов". До конца чемпионата всем командам осталось провести по четыре матча. "Спартак" отстает от "Ростова", идущего третьим на одно очко, от ЦСКА - на два. В этом сезоне "Спартак" возглавляет испанский специалист Гильермо Абаскаль, работающий в клубе первый сезон.
Источник: "Чемпионат"
Гранат: если "Спартак" не попадет в тройку, это можно будет назвать провалом
Экс-защитник сборной России Владимир Гранат заявил, что сезон для "Спартака" будет провальным, если команда не войдет в тройку призеров.
Фото: РПЛ