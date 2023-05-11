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Тренер "Зенита" Оливейра: нам очень сложно выигрывать РПЛ. Игроки не хотят уезжать в Европу, так как в России есть все

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Ассистент Сергея Семака в "Зените" Вильям де Оливейра поделился мыслями о том, почему футболисты его команды не горят желанием перебираться в иностранные клубы ради участия в еврокубках.
Фото: ФК "Зенит"
– Нам очень сложно выигрывать РПЛ – 5 лет подряд мы усердно работаем. Нас все время критикуют, задают вопросы, почему ставим в стартовый состав того или иного футболиста.

У многих российских и иностранных футболистов в "Зените" нет желания уезжать в Европу, потому что в России есть все: красивейший стадион, который принимал чемпионат мира-2018, хороший уровень футбола, жизни и так далее. Да, мы выигрываем РПЛ 5 лет подряд, но конкуренция всегда присутствует. Не обращаем внимания на все эти разговоры, – цитирует Оливейру "РБ Спорт".

Матч в рамках 27-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Краснодаром" состоится 13 мая на "Газпром Арене" в Северной столице. Стартовый свисток рефери Романа Сафьяна прозвучит в 16:30 по времени Санкт-Петербурга. Команда Сергея Семака выйдет на поле уже в ранге чемпиона. В предыдущем туре сине-бело-голубые вырвали победу у "Спартака" на последних минутах и обеспечили себе пятый чемпионский титул кряду. На субботу запланирована церемония награждения команды золотыми медалями.


Зенит
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