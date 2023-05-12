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Быстров: надеюсь, "Спартак" обыграет ЦСКА и займет 2-е место. Но по игре ЦСКА намного сильнее "Спартака"

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Экс-полузащитник "Зенита" и "Спартака" Владимир Быстров ответил на вопрос, какой клуб он считает фаворитом в борьбе за серебряные медали текущего розыгрыша чемпионата России.
Фото: ФК "Спартак"
ЦСКА – фаворит в борьбе за серебро? Нельзя так сказать. Думаю, что расстановка будет такой: "Зенит", "Спартак", потом ЦСКА. Будем надеяться, что "Спартак" обыграет ЦСКА в личной встрече и займет второе место. Но по игре ЦСКА намного сильнее "Спартака", – резюмировал Быстров для "СЭ".

За 4 тура до финиша чемпионата России "Спартак" опустился на четвертую строчку. В активе команды Гильермо Абаскаля 49 очков. Отставание от третьей строчки, на которой расположился "Ростов", минимальное. На два очка "Спартак" отстает от взобравшегося на вторую позицию ЦСКА. В ближайшем туре красно-белые на выезде встретятся с "Химками". Игра состоится в субботу, 13 мая. Стартовый свисток Евгения Кукуляка из Калуги прозвучит в 14:00 по мск. Столичное дерби между "Спартаком" и ЦСКА намечено на 21 мая в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги.


Спартак ЦСКА Быстров
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