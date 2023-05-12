- Многие иностранные игроки, которые приходят в "Зенит", рассматривают клуб как стартовую площадку для того, чтобы показать себя. За исключением Малкома, хотя я уверен, что и он в какой-то мере проявил себя здесь по-новому. Ну и ни для кого не секрет, что едут сюда в том числе заработать. Но если у игроков спортивные задачи все-таки в приоритете и они востребованы в Европе, то, конечно, они будут искать развития своей карьеры в европейском футболе, - приводит мнение Малафеева "РБ Спорт".
В текущем составе петербуржского "Зенита" ключевую роль играют иностранцы. Среди легионеров стоит выделить трех бразильцев Малкома, Клаудиньо и Вендела. Игроки являются ключевую роль в атакующих построениях "Зенита". Малком - лучший бомбардир лиги. Он имеет на своем счету 22 гола в 26 играх РПЛ. Клаудиньо оформил 10 голевых пасов в 22 встречах. А Вендел проводит свой лучший сезон по результативности, набрав 8+2 по системе гол плюс пас в 24 матчах национального первенства. Среди российских игроков только четверо имеют постоянное место в составе. Это Караваев, Кержаков, Кузяев и Мостовой. На протяжении продолжительного отрезка времени различные СМИ сообщают об интересе к легионерам "Зенита" европейских и бразильских клубов. Сегодня агент Малкома и Клаудиньо опроверг возможный переход игроков в другие команды.
Малафеев: многие иностранцы рассматривают "Зенит" как стартовую площадку для того, чтобы показать себя
Экс-голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев высказал свою точку зрения на возможный отток легионеров из петербуржского клуба.
Фото: "Чемпионат"