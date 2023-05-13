- Связываю ли я свое будущее с "Зенитом"? Безусловно. У меня контракт до 2027 года. Я очень счастлив здесь. Мне нравится клуб, Санкт?Петербург. Я в восторге от того, как ко мне относятся. Свое будущее вижу здесь, - приводит комментарий Малкома "Матч ТВ".
Сегодня Малком своим голом помог "Зениту" сыграть вничью с "Краснодаром" (2:2). Примечательно, что в этом матче петербуржцы получили долгожданные медали и кубок турнира. Всего в этом сезоне в РПЛ экс-игрок "Барселоны" забил 23 гола в 27 играх. Также в активе игрока 9 ассистентских действий. Малком - лучший бомбардир национального первенства. У его ближайшего преследователя спартаковца Квинси Промеса 18 голов. Отметим, что агент игрока также вчера сообщил о том, что бразилец не покинет "Зенит" летом. При этом различные СМИ на протяжении долгого отрезка времени связывают Малкома с европейскими клубами. Недавно сообщалось об интересе лондонского "Арсенала".
Малком: связываю свое будущее с "Зенитом". Я в восторге от того, как ко мне относятся
Новоиспеченный гражданин России Малком высказался по поводу своего будущего.
Фото: ФК "Зенит"