- На данный момент не стоит это обсуждать. Сейчас нужно решать задачи, которые есть на остаток сезона. Потом посмотрим, - приводит комментарий Мирзова Sport24.
Вчера атакующий полузащитник Резиуан Мирзов своим красивым голом со штрафного помог "Химкам" взять одно очко в поединке против столичного "Спартака" (1:1). Всего в этом сезоне россиянин провел в футболке подмосковного коллектива 26 игр. В них он сумел забить 4 гола. Также на счету игрока 4 голевых паса. Контракт Резиуана с химчанами рассчитан до лета 2023 года. В июне Мирзов отпразднует свое 30-летие.
"Химки" пытаются решить задачу по сохранению прописки в РПЛ на следующий сезон. За три тура до конца российского первенства дружина Андрея Талалаева с 18 очками располагается на 15-й строчке. Красно-черные отстают от "Пари НН", идущего в зоне стыков, на 5 баллов. У нижегородцев есть игра в запасе.
Мирзов: предложения от турецких клубов? Не стоит это обсуждать, есть задачи на остаток сезона
Российский футболист "Химок" Резиуан Мирзов высказался по поводу своего будущего в подмосковном клубе.
Фото: "Чемпионат"