- Когда на эмблеме "Зенита" появится третья звезда? Через пять лет, наверное. Очень надеюсь на это, - приводит комментарий Мостового "РБ Спорт".
"Зенит" сумел завоевать 2-ю звезду, выиграв 10-е чемпионство в своей истории. Примечательно, что последние 5 чемпионских титулов петербуржцы выиграли под руководством Сергея Семака. Отметим, что звезда на эмблему дает за 5 чемпионств. В этом сезоне большую роль в завоевании золотых медалей сыграл атакующий полузащитник Андрей Мостовой, который в 26 играх российского первенства сумел забить 8 голов и записать в своей актив 5 голевых пасов.
Андрей Мостовой: когда на эмблеме "Зенита" появится третья звезда? Через пять лет
Российский футболист "Зенита" Андрей Мостовой высказался о том, когда петербуржцы завоюют третью звезду.
Фото: ФК "Зенит"