- Медаль за этот сезон выглядит ярче, чем прошлые две. Прикольно. Когда на эмблеме "Зенита" появится третья звезда? А это же еще пять раз надо выиграть? Через пять лет? Очень на это надеюсь, - приводит комментарий Кругового "РБ Спорт".
Вчера петербуржский "Зенит" отпраздновал очередное чемпионство. Петербуржцы побеждают в РПЛ уже 5-й год подряд. Этот титул позволил команде с берегов Невы получить звездочку на эмблему. Она стала второй для невского клуба. На счету "Зенита" 10 чемпионств за всю историю. Напомним, что по регламенту звезда дается за 5 чемпионских титулов. Крайний защитник Данил Круговой имеет в своем активе 3 титула чемпиона России. Россиянин не имеет стабильного игрового времени и появляется преимущественно со скамейки запасных. В том сезоне игрок провел 16 игр в РПЛ, в которых провел на поле 346 игровых минут. Голевыми действиями футболист в чемпионате не отметился.
Защитник "Зенита" Круговой: третья звезда через 5 лет? Очень на это надеюсь
Российский футболист "Зенита" Данил Круговой рассказал о том, надеется на получение третий звезды через 5 лет.
Фото: ФК "Зенит"