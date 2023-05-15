Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лестер Сити
22:00
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бетис
22:00
Райо ВальеканоНе начат

Салихова - о решении ЭСК по матчу "Зенит" - "Спартак": ощущение, что эти трактовки пишет нейросеть

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Супруга экс-президента "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на решение ЭСК РФС по матчу с "Зенитом" в 26-м туре РПЛ (2:3).
Фото: "СЭ"
- Центр тяжести на ступне, зацепил шнурки бутсой, было лишь скользящее движение… 50 оттенков объяснений одного и того же нарушения. Такое ощущение, что трактовки для ЭСК пишет нейросеть.

Ранее Салихова несколько раз публично обвиняла судей РПЛ в предвзятом отношении к санкт-петербургскому "Зениту". После последнего очного матча сине-бело-голубых со "Спартаком" красно-белые обратились в ЭСК с жалобой на два решения главного судьи игры Павла Кукуяна. Комиссия признала, что второй гол в ворота "Спартака" был засчитан неправильно, однако заявила, что арбитр верно не назначил пенальти в ворота "Зенита".

Источник: Metaratings


Салихова Спартак ЭСК Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 11
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Конате: "Ахмат" боролся бы за еврокубки, если бы у клубов РПЛ они были
Марчиняк и Тюрпен обслужат ответные матчи 1/2 финала Лиги чемпионов
Семин: хочу напомнить, что Николич уже 2 года не работает 1
В символическую сборную 27-го тура РПЛ от Whoscored не попал ни один игрок "Зенита" 4
Президент "Торпедо": Клотет выразил готовность тренировать клуб в ФНЛ. Мы вернемся в РПЛ в следующем сезоне
Гбамбле: мы держим в уме, что в следующем году "Ахмату" надо бороться с "Зенитом"
Савин: Геркус считает, что Дзюба мог бы спасти "Торпедо"? А чего он тогда его не подписал? 1
Бевеев: не от "Зенита" зависит, что на решающем отрезке их конкуренты проигрывают. Какие могут быть претензии к ним?
Ловчев - о Йокановиче: какой-то человек невидимка 1
Рыбус: уйду ли из "Спартака" летом? Все возможно 4
Шалимов - об увольнении Йокановича: у "Динамо" лопнуло терпение 1
Ловчев: спросил Слуцкого, будет ли он работать в РПЛ. Он ответил, что тут невозможно из-за судей 7
Евсеев: приятно, когда болельщики "Факела" скандируют мое имя
Неймар хочет уйти из "ПСЖ" после акции фанатов у его дома
Орлов: Малком имеет моральное право уйти из "Зенита" 11