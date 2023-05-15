- Центр тяжести на ступне, зацепил шнурки бутсой, было лишь скользящее движение… 50 оттенков объяснений одного и того же нарушения. Такое ощущение, что трактовки для ЭСК пишет нейросеть.
Ранее Салихова несколько раз публично обвиняла судей РПЛ в предвзятом отношении к санкт-петербургскому "Зениту". После последнего очного матча сине-бело-голубых со "Спартаком" красно-белые обратились в ЭСК с жалобой на два решения главного судьи игры Павла Кукуяна. Комиссия признала, что второй гол в ворота "Спартака" был засчитан неправильно, однако заявила, что арбитр верно не назначил пенальти в ворота "Зенита".
Источник: Metaratings
Салихова - о решении ЭСК по матчу "Зенит" - "Спартак": ощущение, что эти трактовки пишет нейросеть
Супруга экс-президента "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на решение ЭСК РФС по матчу с "Зенитом" в 26-м туре РПЛ (2:3).
Фото: "СЭ"