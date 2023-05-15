Как сообщает источник, подмосковные "Химки" продлят истекающее этим летом соглашение с крайним защитником сборной Казахстана Львом Скворцовым только при условии сохранения прописки в российской Премьер-лиге. Если "красно-черные" по итогам текущего сезона вылетят в Первую лигу, Скворцов и ряд других футболистов будут искать иные варианты продолжения карьеры.
23-летний правый защитник перебрался в "Химки" в феврале этого года из казахстанского "Турана" в феврале 2023 года. На его счету всего пять матчей за подмосковный коллектив, в которых он не отличился результативными действиями.
Источник: Metaratings.ru
В случае сохранения прописки в РПЛ, "Химки" могут продлить контракт с защитником сборной Казахстана Скворцовым
Защитник "Химок" и сборной Казахстана Лев Скворцов может покинуть клуб в конце сезона.
Фото: ФК "Химки"