По информации источника сегодня, 15 мая, на базе столичного "Динамо" в Новогорске в качестве временно исполняющего обязанности главного тренера игрокам был представлен Павел Алпатов. На первой тренировке в этом качестве ему помогали тренер по работе с вратарями Дмитрий Изотов и тренер по физической подготовке Иван Карадашов. Также на занятии присутствовал спортивный директор Желько Бувач.
Напомним, после поражения в 27-м туре РПЛ от "Ахмата" со счетом 0:3, с поста главного тренера "Динамо" был уволен Славиша Йоканович. Вместе с ним команду покинули его помощники Рафаэль Кристобаль и Саша Филипович.
Павел Алпатов ранее работал в академии столичного "Динамо" и "Динамо-2". В первой команде 32-летний тренер помогал предыдущим наставникам "бело-голубых" - Шварцу и Йокановичу.
Источник: "СЭ"
"СЭ": исполняющим обязанности главного тренера "Динамо" назначен Алпатов
Временно исполняющим обязанности главного тренера московского "Динамо" назначен Павел Алпатов.
Фото: ФК "Динамо"