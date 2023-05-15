– Мы хотим продолжать в таком же духе до самого конца. Пятое место хорошо, но можно постараться зацепиться за третье, четвертое.
Реально ли это? Мы хотим большего, в любом случае. Мы держим в уме, что в следующем году нам надо бороться с "Зенитом". Мы готовится к этому уже сейчас. Такая цель есть, – приводит слова Гбамбле Metaratings.
За три тура до завершения чемпионата "Ахмат" закрепился на пятой строчке в таблице РПЛ. На счету команды Сергея Ташуева 46 очков после разгромной победы в воскресенье на выезде над "Динамо" со счетом 3:0. Отставание грозненцев от "Ростова" и "Спартака", которые делят третье место, насчитывает 4 балла. В субботу вечером "Ахмат" на своем поле примет борющиеся за выживание "Химки". Запас чеченского клуба от идущего шестым "Краснодара" составляет 3 очка.
Вингер "Ахмата" Гбамбле: держим в уме, что в следующем году нам надо бороться с "Зенитом". Готовимся к этому уже сейчас
Вингер "Ахмата" Нене Гбамбле обозначил цели грозненцев побороться за титул с "Зенитом" в следующем розыгрыше чемпионата России.
Фото: ФК "Ахмат"