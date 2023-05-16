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Председатель СД "Крыльев Советов": Андреев продолжит работать в клубе

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Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Габибулла Хасаев рассказал о будущем генерального директора клуба Вадима Андреева.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
- Совет директоров выслушал Вадима Андреева. Учитывая результаты прошлого сезона, когда клуб занял восьмое место в РПЛ, и резкое улучшение всех финансово?экономических показателей, учитывая сложную ситуацию в клубе, когда надо сосредоточиться на решении спортивных задач, совет директоров отложил решение вопроса (по отставке). Андреев продолжит работу, - приводит комментарий Хасаева "Матч ТВ".

Недавно в поединке национального первенства "Крылья Советов" проиграли "Пари НН" (1:2) Сергея Юрана. Судейство арбитра из Улан-Удэ Романа Галимова вызвало негативную реакцию у представителей самарцев. В частности, гендиректор клуба Вадим Андреев в качестве протеста против работы судьи объявил, что подает в отставку. Примечательно, что ЭСК официально признала, что Галимов совершил три ошибки в пользу нижегородцев.

В весеннем отрезке сезона "Крыльям" приходится очень тяжело. Дружина Игоря Осинькина в 10 играх чемпионата одержала всего 1 победу. Также в активе волжан 6 поражений и 3 ничьих. Эти результаты сильно ухудшили турнирное положение самарцев. Они опустились в зоны стыков и рискуют оттуда не выбраться. Команда на 1 турнирный балл отстает от "Факела", идущего на 12 месте. В РПЛ осталось провести всего три тура. Соперниками "Крыльев Советов" станут "Урал", "Факел" и столичный "Спартак". Отметим, что самарцы в прошлом сезоне сумели по итогам 30 туров занять 8-ю позицию в таблице.


Крылья Советов Андреев
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