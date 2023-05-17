"Будущее Педриньо? На данный момент никаких предложений от клубов нет", - цитирует агента "Чемпионат".
23-летний вингер Педро Габриэл перешел в московский "Локомотив" в сентябре прошлого года, подписав контракт с клубом до 30 июня 2026 года. В январе бразилец отправился в аренду в "Сан-Паулу". Всего в этом сезоне на счету нападающего 19 матчей, в которых он оформил 7+1 по системе гол плюс пас. Напомним, в марте этого года игрок был замешан в скандале о домашнем насилии, в котором его обвинила бывшая девушка. В конце апреля бразильский клуб объявил о расторжении арендного соглашения с футболистом.
Агент Педриньо: на данный момент никаких предложений от клубов нет
Агент бразильского вингера "Локомотива" Педро Габриэла Луис Фернандо Гарсия поделился информацией о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Локомотив"