- Главный матч года пройдет на главном стадионе страны. Финал Кубка России, как и планировалось, пройдет в "Лужниках". В соответствии с распоряжением Правительства, финал должен проходить на арене, которая оборудована системой для использования паспорта болельщика. Главная арена "Лужников" всем требованиям соответствует.
Финальный поединок текущего розыгрыша Кубка России должен состояться 11 июня в Москве. Ранее в СМИ появлялись сообщения о возможной смене места проведения финального матча. Первым участником решающей встречи за трофей стал столичный ЦСКА. На пути к Суперфиналу "армейцы" одолели в верхней сетке турнира "Урал" (1:1, 1:2). Сегодня, 17 мая, вторую путевку между собой разыграют в финале нижней сетки "Краснодар" и все тот же "Урал".
Источник: "ТАСС"
РФС: финал Кубка России, как и планировалось, пройдет в "Лужниках"
В Российском футбольном союзе подтвердили, что финал текущего розыгрыша Кубка России состоится в "Лужниках".
Фото: ТАСС