– Если учесть, что мы говорим и о дерби всея Руси… Здесь даже мертвецы должны оживать! Как ни крути, после матча с "Химками" в голове у футболистов "Спартака" всю неделю должна быть игра с ЦСКА. Выпейте энергетики, залейте в себя четыре банки, чтобы на поле это было видно. Чтобы вы не ходили по полю, а носились! Можете только тридцать минут, но отдайте все силы! Если каждый так подойдет, у ЦСКА будут проблемы.
Если "Спартак" снова провалит первый тайм и сыграет в пять защитников, то шансов нет. Если вернутся к своей игре, которую показывали раньше, – могут и уступить, но зато болельщики увидят: команда играет в футбол. В одну калитку не будет, уверяю. В дерби так не бывает, – приводит слова Быстрова "СЭ".
Центральный матч предстоящего тура между "Спартаком" и ЦСКА запланирован на воскресенье, 21 мая. Стартовый свисток москвича Сергея Карасева раздастся в 16:30 по Москве.
В последних одиннадцати матчах "Спартак" под руководством Гильермо Абаскаля одержал всего две победы. Красно-белые сенсационно выбыли из борьбы за Кубок России, проиграв в Жигулевске тольяттинскому "Акрону" - клубу-середняку Первой лиги. В турнирной таблице чемпионата страны "Спартак" опустился за пределы топ-3 и рискует остаться без медалей. Хотя перед рестартом сезона многие предрекали москвичам борьбу с "Зенитом" за верхнюю строчку.
За три тура до финиша сезона у подопечных Абаскаля одинаковое количество очков с идущим третьим "Ростовом" (по 50), но дончане располагаются выше за счет преимущества в личных встречах. В ближайшие выходные красно-белые на своем поле примут ЦСКА в столичном дерби. "Армейцы" занимают второе место в таблице РПЛ, опережая "Ростов" и "Спартак" на 4 балла.
Быстров – о матче "Спартак" – ЦСКА: в одну калитку не будет, уверяю. В дерби всея Руси даже мертвецы должны оживать!
Экс-полузащитник "Спартака" Владимир Быстров рассказал об ожиданиям от столичного дерби между красно-белыми и ЦСКА в ближайшем туре РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"