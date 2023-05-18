- Лично мы не заинтересованы в подписании Виктора Мозеса. Сейчас мы не ищем футболиста на позицию полузащитника, - приводит комментарий Баки "СЭ".
В этом сезоне нигерийский хавбек Виктор Мозес провел в спартаковской футболке 8 игр. В них нигериец сумел забить 2 гола. Большую часть сезона игрок пропустил из-за повреждения. Его трудовой договор со столичным коллективом рассчитан до лета 2024 года. Сегодня в СМИ появились сведения о том, что руководство "Спартака" может расстаться с Виктором. При этом сам хавбек также хотел бы сменить клубную прописку. Примечательно, что Мозес уже представлял цвета "Фенербахче". В составе турецкого гранда он сыграл 23 встречи, в которых забил 5 мячей и записал в свой актив 2 ассиста.
Член СД "Фенербахче": мы не заинтересованы в переходе Мозеса
Член совета директоров "Фенербахче" Селахаттин Баки высказался по поводу информации о том, что клуб интересуется игроком "Спартака" Виктором Мозесом.
Фото: "Чемпионат"