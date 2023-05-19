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Зиньковский: гаишник остановил, сказал: "Попал в офсайд". Говорю, что сам футболист, в "Спартаке" играю

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Полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский рассказал об общении с гаишником.
Фото: "Чемпионат"
- Вспоминается история с гаишником. Остановил меня: "Ты линию пересек после красного, попал в офсайд". Причем он меня не узнал. Просто сам решил футбольную аналогию провести. А я ничего не говорю, молчу. Потом начал мне про футбол говорить, и тут уже я сказал, что сам футболист, в "Спартаке" играю. Он такой в ответ: "А что я тебе про офсайды втираю, ты и сам знаешь больше меня".

Когда именно произошел инцидент с гаишником Зиньковский не рассказал, однако за "Спартак" полузащитник играет только первый сезон. Ранее игрок сборной России защищал цвета самарских "Крыльев Советов". За "Спартак" Зиньковский сыграл 34 матча, отметившись тремя забитыми мячами и шестью результативными передачами. Контракт футболиста с клубом, который после его прихода не смог выиграть ни одного трофея в текущем сезоне, рассчитан до 2027 года. За сборную России Зиньковский сыграл два матча, оба - товарищеские.

Источник: Sport24


Спартак Зиньковский
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