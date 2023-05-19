Матчи Скрыть

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Акрон
18:00
АланияНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фрайбург
21:30
ВольфсбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лион
22:00
МонакоНе начат

Зиньковский: когда в первый раз сделал мелирование, папа подумал, что я прикалываюсь

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский рассказал о реакции своего отца на мелирование сына.
Фото: Sport24
- Почему решил покраситься? Просто захотелось сменить внешность. Когда в первый раз сделал мелирование, папа спросил: "Ты чего, дебил вообще?" Подумал, что я прикалываюсь. Но мне так нравится больше. Не планирую в ближайшие годы ходить в своем цвете.

Зиньковский проводит в "Спартаке" первый сезон. По данным портала Transfermarkt московский клуб заплатил за полузащитника самарским "Крыльям Советов" 3,2 миллиона евро. Контракт футболиста с красно-белыми рассчитан до июня 2027 года. За "Спартак" Зиньковский забил три гола и сделал шесть ассистов. Полузащитник признался, что однажды воспользовался своей популярностью во время разговора с гаишником, который остановил его за превышение скорости.

Источник: Sport24


Спартак Зиньковский
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Глава РФС Дюков подтвердил ведение переговоров об организации товарищеской игры сборной России в июне на территории РФ
Официально: "Динамо" расторгло контракт с главным тренером Йокановичем
La Repubblica: экс-главный тренер "Зенита" Спаллетти хочет покинуть "Наполи"
Андрей Мостовой – о словах Дзюбы про "Зенит" Рио-де-Жанейро: иногда в раздевалке сидишь и чувствуешь себя как в Рио 3
"Арсенал" готов предложить за хавбека "Вест Хэма" Райса 105 млн евро
Наставник "Алании" Василенко: по отношению к "Факелу" у меня нет никакого реваншизма
Зиньковский: подколы Карпина разряжают атмосферу
Журналист Нагучев: новым главным тренером "Динамо" может стать наставник "Ариса" Шпилевский 5
Агент Барбоза: европейские клубы будут следить за Ренаном на молодежном ЧМ 1
Зиньковский – о Европе: ну куда я сейчас поеду в 27 лет? В нынешней ситуации мои хотелки уже ни на что не влияют
Андрей Мостовой: очень хочется попасть в одну из ведущих лиг 4
Зиньковский: Пиняев - новый Аршавин? Андрей - он один
Экс-игрок "Крыльев Советов" Бобер: самарцы могут выиграть все три последних матча в РПЛ 1
Медведев: медаль Ловрена уже лежит у меня в сейфе. Все, кто причастен, будут награждены
Рианчо: не верю, что в России судьи работают на "Зенит"! 6