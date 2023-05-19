- Почему решил покраситься? Просто захотелось сменить внешность. Когда в первый раз сделал мелирование, папа спросил: "Ты чего, дебил вообще?" Подумал, что я прикалываюсь. Но мне так нравится больше. Не планирую в ближайшие годы ходить в своем цвете.
Зиньковский проводит в "Спартаке" первый сезон. По данным портала Transfermarkt московский клуб заплатил за полузащитника самарским "Крыльям Советов" 3,2 миллиона евро. Контракт футболиста с красно-белыми рассчитан до июня 2027 года. За "Спартак" Зиньковский забил три гола и сделал шесть ассистов. Полузащитник признался, что однажды воспользовался своей популярностью во время разговора с гаишником, который остановил его за превышение скорости.
Источник: Sport24
Зиньковский: когда в первый раз сделал мелирование, папа подумал, что я прикалываюсь
Полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский рассказал о реакции своего отца на мелирование сына.
Фото: Sport24