По сведениям СМИ, руководство "Динамо" рассматривает возможность назначения на пост наставника команды 35-летнего специалиста из Беларуси Алексея Шпилевского. Московский клуб уже связывался с белорусом.
Алексей Шпилевский в данный момент является тренером "Ариса". У руля кипрского коллектива специалист провел 47 встреч, в которых сумел одержать 24 победы. Также в активе белоруса 16 ничьих и 7 поражений. Шпилевский ведет коллектив из Лимасола к чемпионству в местном первенстве. Команда опережает "АПОЭЛ" на 3 очка. По итогам сезона "Арис" может выйти в ЛЧ. Динамо пребывает в поисках нового тренера после увольнения Славиши Йокановича.
Источник: телеграм-канал журналиста Романа Нагучева
Журналист Нагучев: новым главным тренером "Динамо" может стать наставник "Ариса" Шпилевский
Специалист из Беларуси Алексей Шпилевский может стать новым наставником "Динамо".
Фото: ФК "Кайрат"