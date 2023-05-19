Матчи Скрыть

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Акрон
18:00
АланияНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фрайбург
21:30
ВольфсбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лион
22:00
МонакоНе начат

Зиньковский: подколы Карпина разряжают атмосферу

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Российский игрок "Спартака" Антон Зиньковский высказался по поводу наставника сборной России Валерия Карпина.
Фото: "Чемпионат"
- По футболу — есть что-то общее у Карпина с Абаскалем? Внимание к прессингу. Но у каждого тут свои нюансы. Как тебе подколы Карпина? Разряжают атмосферу. Может, допустим, на тренировке сказать, что кто-то деревянный: "Дай тебе мяч — ты потеряешь", - приводит мнение Зиньковского Sport24.

Россиянин Антон Зиньковский, играющий на позиции атакующего полузащитника, имеет в своем активе 2 поединка в футболке российской сборной. Он провел на поле 87 минут с Ираном (1:1) и появился на 13 в игре с Ираком (2:0). Карпин находится у руля сборной с лета 2021 года. Команда под руководством Валерия провела 12 встреч, в которых сумел одержать 7 побед. Также в активе тренера 4 ничьих и 1 поражение. Помимо, сборной России, Карпин возглавляет "Ростов". С донским коллективом россиянин ведет борьбу со "Спартаком" и ЦСКА за серебряные медали. За три тура до конца южный коллектив располагается на 3-й позиции, имея в своем активе 50 турнирных баллов.


Карпин Зиньковский Сборная России Спартак Ростов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится
warning symbol Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Глава РФС Дюков подтвердил ведение переговоров об организации товарищеской игры сборной России в июне на территории РФ
Официально: "Динамо" расторгло контракт с главным тренером Йокановичем
La Repubblica: экс-главный тренер "Зенита" Спаллетти хочет покинуть "Наполи"
Андрей Мостовой – о словах Дзюбы про "Зенит" Рио-де-Жанейро: иногда в раздевалке сидишь и чувствуешь себя как в Рио 3
"Арсенал" готов предложить за хавбека "Вест Хэма" Райса 105 млн евро
Наставник "Алании" Василенко: по отношению к "Факелу" у меня нет никакого реваншизма
Зиньковский: подколы Карпина разряжают атмосферу
Журналист Нагучев: новым главным тренером "Динамо" может стать наставник "Ариса" Шпилевский 5
Агент Барбоза: европейские клубы будут следить за Ренаном на молодежном ЧМ 1
Зиньковский – о Европе: ну куда я сейчас поеду в 27 лет? В нынешней ситуации мои хотелки уже ни на что не влияют
Андрей Мостовой: очень хочется попасть в одну из ведущих лиг 4
Зиньковский: Пиняев - новый Аршавин? Андрей - он один
Экс-игрок "Крыльев Советов" Бобер: самарцы могут выиграть все три последних матча в РПЛ 1
Медведев: медаль Ловрена уже лежит у меня в сейфе. Все, кто причастен, будут награждены
Рианчо: не верю, что в России судьи работают на "Зенит"! 6