- По футболу — есть что-то общее у Карпина с Абаскалем? Внимание к прессингу. Но у каждого тут свои нюансы. Как тебе подколы Карпина? Разряжают атмосферу. Может, допустим, на тренировке сказать, что кто-то деревянный: "Дай тебе мяч — ты потеряешь", - приводит мнение Зиньковского Sport24.
Россиянин Антон Зиньковский, играющий на позиции атакующего полузащитника, имеет в своем активе 2 поединка в футболке российской сборной. Он провел на поле 87 минут с Ираном (1:1) и появился на 13 в игре с Ираком (2:0). Карпин находится у руля сборной с лета 2021 года. Команда под руководством Валерия провела 12 встреч, в которых сумел одержать 7 побед. Также в активе тренера 4 ничьих и 1 поражение. Помимо, сборной России, Карпин возглавляет "Ростов". С донским коллективом россиянин ведет борьбу со "Спартаком" и ЦСКА за серебряные медали. За три тура до конца южный коллектив располагается на 3-й позиции, имея в своем активе 50 турнирных баллов.
Зиньковский: подколы Карпина разряжают атмосферу
Российский игрок "Спартака" Антон Зиньковский высказался по поводу наставника сборной России Валерия Карпина.
Фото: "Чемпионат"