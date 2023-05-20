– Для "Краснодара" сейчас самое важное – выиграть Кубок России, поэтому игра с "Ростовом" у "быков" уйдет на второй план. На кону стоит Суперфинал, поэтому, возможно, в этой встрече ростовчанам будет полегче и получится взять три очка. Думаю, что это будет результативный матч, обе команды будут играть в атаку. Поля сейчас хорошие и позволяют показывать качественный футбол. Будем ждать результативный матч и обилие голов. Думаю, что "Ростов" победит "Краснодар" со счетом 3:2, – цитирует Дьякова Metaratings.
На днях "Краснодар" сумел обыграть "Урал" со счетом 2:1, что позволило "быкам" выйти в Суперфинал Кубка России по футболу. В решающем матче турнира они поборются за трофей с московским ЦСКА.
Игра 28-го тура Российской Премьер-Лиги между "Краснодаром" и "Ростовом" состоится 21 мая 2023 года. Ее начало запланировано на 19:00 по московскому времени. В настоящее время желто-синие имеют в собственном активе 50 набранных баллов. Ростовчане располагаются на 2-м месте в турнирной таблице, отставая от ЦСКА, который идет 2-м, на 4 очка. На счету "быков" после 27-ми проведенных матчей 43 очка. Они занимают 6-ю позицию в таблице РПЛ.
Дьяков: игра с "Ростовом" у "Краснодара" уйдет на второй план, поэтому в этой встрече гостям будет легче взять три очка
Экс-защитник "Ростова" Виталий Дьяков высказался о предстоящем матче желто-синих с "Краснодаром", который пройдет в рамках 28-го тура РПЛ.
Фото: "Чемпионат"