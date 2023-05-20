"Дарко сказал, что нога по-прежнему болит, есть дискомфорт, но он будет играть, он готов выйти на поле", - приводит слова агента "РБ Спорт".
Дарко Тодорович, играющий на позиции правого защитника, перебрался в "Ахмат" летом прошлого года из австрийского "РБ Зальцбург". Босниец провел за российский клуб 13 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал три голевые передачи. 5 мая игроку исполнилось 26 лет.
"Ахмат" примет на своем поле подмосковные "Химки" сегодня, 20 мая.
Агент: нога Тодоровича по-прежнему болит, но он готов выйти против "Химок"
Агент защитника "Ахмата" Дарко Тодоровича Горан Попов рассказал, сможет ли его клиент сыграть в 28-м туре РПЛ с "Химками".
Фото: ФК "Ахмат"