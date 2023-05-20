Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Локомотив
1 - 0 1 0
ФакелЗавершен
Торпедо
0 - 3 0 3
ДинамоЗавершен
Оренбург
2 - 2 2 2
ЗенитЗавершен
Ахмат
3 - 0 3 0
ХимкиЗавершен

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
2 - 0 2 0
ВолгарьЗавершен
Енисей
2 - 2 2 2
НефтехимикЗавершен
Уфа
1 - 0 1 0
КАМАЗЗавершен
Динамо Мх
0 - 2 0 2
Волга УлЗавершен
Краснодар-2
5 - 2 5 2
ВелесЗавершен
Балтика
0 - 1 0 1
РубинЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ливерпуль
1 - 1 1 1
Астон ВиллаЗавершен
Борнмут
0 - 1 0 1
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Ноттингем Форест
1 - 0 1 0
АрсеналЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хоффенхайм
4 - 2 4 2
УнионЗавершен
Бавария
1 - 3 1 3
РБ ЛейпцигЗавершен

Агент: нога Тодоровича по-прежнему болит, но он готов выйти против "Химок"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Агент защитника "Ахмата" Дарко Тодоровича Горан Попов рассказал, сможет ли его клиент сыграть в 28-м туре РПЛ с "Химками".
Фото: ФК "Ахмат"
"Дарко сказал, что нога по-прежнему болит, есть дискомфорт, но он будет играть, он готов выйти на поле", - приводит слова агента "РБ Спорт".

Дарко Тодорович, играющий на позиции правого защитника, перебрался в "Ахмат" летом прошлого года из австрийского "РБ Зальцбург". Босниец провел за российский клуб 13 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал три голевые передачи. 5 мая игроку исполнилось 26 лет.

"Ахмат" примет на своем поле подмосковные "Химки" сегодня, 20 мая.


Тодорович Ахмат Химки
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
warning symbol Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Пономарев: у "Ахмата" очень приличная команда. Я удивился, когда ЦСКА выиграл у них в Грозном 3:1 эксклюзив
"Милан" разгромил "Сампдорию" и прервал серию из трех поражений. Жиру оформил хет-трик
"Рубин" обыграл "Балтику" и досрочно вышел в РПЛ 3
Домингес: надеюсь, что "Зенит" продолжит идти по победному пути и завоюет еще множество трофеев!
Иван Сергеев – о связке с Мантуаном: теперь будем двойную фамилию на спине писать
Ташуев – о победе над "Химками": ребята были уверенны в себе
Радимов – о словах Лещука про Йокановича: это подло и мерзко. Он просто упал в моих глазах! 3
Туфан Садыгов: не стал бы говорить, что "Химки" обречены на вылет. Еще есть возможность сохранить прописку в РПЛ 1
Хомуха: Чалову до уровня Дзюбы пока далеко
"Ахмат" побил клубный рекорд по набранным очкам за сезон в РПЛ 1
"Манчестер Сити" досрочно стал чемпионом Англии 4
"Бавария" дома проиграла "РБ Лейпциг". "Боруссия" Дортмунд в случае победы над "Аугсбургом" выйдет на 1-е место 2
"Зенит" забил в компенсированное время в третьей игре подряд 2
"Арис" Кокорина обыграл "Омонию" и закрепился на 1-м месте в таблице. Россиянин провел весь матч 1
"Ахмат" разгромил "Химки" и одержал третью победу подряд в РПЛ 2