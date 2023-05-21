- На бумаге ЦСКА - фаворит, но нельзя и списывать со счетов "Спартак". Им отступать некуда, они хотят зацепиться за серебро. В домашнем матче "Спартаку" нужна только победа. Будет осторожный футбол с малым количеством голов. Самая главная проблема - нехватка фанатов на стадионе. Хочется, чтобы они пустили импульс в нужное русло. Победа ближе к ЦСКА, исходя из результатов весенней части чемпионата, - передает слова Граната Sport24.
В рамках 28 тура Российской премьер-лиги 21 мая состоится Большое московское дерби "Спартак" - ЦСКА. Оба клуба на финише сезона ведут борьбу за медали национального первенства, при этом красно-синие с 54 очками в 27 матчах занимают второе место в турнирной таблице, красно-белые, в активе которых 50 очков, идут четвертыми, уступая по личным встречам "Ростову".
ЦСКА в настоящий момент имеет 9-матчевую беспроигрышную серию в РПЛ, включающую 8 побед и 1 ничью. "Спартак", напротив, уже три тура не может победить в чемпионате России - 2 ничьих и 1 поражение.
Гранат: ЦСКА - фаворит в дерби, но нельзя и списывать со счетов "Спартак". Будет осторожный футбол
Экс-защитник "Спартака" Владимир Гранат высказал мнение о предстоящем в 28 туре РПЛ дерби красно-белых с ЦСКА.
Фото: РПЛ