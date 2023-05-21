- У ЦСКА было желание бороться за чемпионство, но "Зенит" уже выиграл титул. Сейчас боремся за серебряные медали в РПЛ. Думаю, до конца чемпионата сможем удержать вторую строчку, - приводит комментарий Мендеса "Чемпионат".
В этом сезоне ЦСКА и "Зенит" провели два очных поединка. В первой встрече, которая прошла в Санкт-Петербурге, невский коллектив оказался сильнее со счетом 2:1. Точными ударами у петербуржцев отметились бразильцы Малком и Мантуан. У ЦСКА забил Чалов. В московском матче уже победу праздновали армейцы. У красно-синих снова голом отметился Чалов.
"Зенит" еще в 26 туре оформил золотые медали, а ЦСКА в данный момент ведет борьбу за серебряные медали. Отметим, что именно команда Владимира Федотова располагается на 2-й строчке с 4-очковым преимуществом перед "Ростовом" и "Спартаком".
Хавбек ЦСКА Мендес: у нас было желание бороться за чемпионство, но "Зенит" уже выиграл титул
Чилийский футболист ЦСКА Виктор Мендес заявил, что команда хотела бороться за чемпионство.
Фото: "Чемпионат"