- Если учитывать, что ситуация с момента приобретения Кухты очень серьезно изменилась — мы считаем условия, на которых реализовали Яна, выгодными. Шантаж со стороны агента? Такого не было, - приводит комментарий Нагорных "СЭ".
Столичный "Локомотив" приобрел центрфорварда из Чехии Яна Кухту зимой 2022 года. В майке московского клуба чех сыграл всего 11 встреч, в которых сумел отличиться 3 раза. Также в активе игрока 2 голевых паса. После чего 26-летний игрок сборной Чехии отправился в аренду в "Спарту" из Праги. Недавно столичный клуб рассказал о том, что продал Кухту в чешский клуб. Отметим, что Ян наколотил 16 голов в 34 играх за пражский коллектив. Игрок тратит на гол в среднем 172 минут игрового времени. В активе Кухты 3 гола в 15 встречах за сборную Чехии. Отметим, что сейчас на позиции форварда в составе "Локомотива" выступает российский футболист Артем Дзюба, забивший 8 голов в 11 играх за клуб.
Нагорных – о продаже Кухты: считаем условия, на которых реализовали Яна, выгодными
Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных высказался об условиях продажи чеха Яна Кухты в "Спарту".
Фото: "СЭ"