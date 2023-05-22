- Тяжело выиграть дерби, когда у тебя в атаке на одного человека меньше. Увы, Заболотный многое делал невпопад. Не туда бежал, не так открывался, принимал неправильные решения, когда получал мяч в штрафной. Приходится признать, что его игра отличалась явно не в лучшую сторону.
Заболотный вышел в стартовом составе ЦСКА и провел на поле 81 минуту прежде чем был заменен. Всего команды пробили по воротам друг друга 13 раз: шесть ударов нанес "Спартак" и семь - армейцы. ЦСКА смог открыть счет в матче усилиями нападающего Федора Чалова и полузащитника Хесуса Медины, последний из которых и поразил ворота Александра Селихова. Победный гол "Спартак" забил после 11-метрового удара, который отбил Игорь Акинфеев. Нападающий красно-белых Квинси Промес удачно сыграл на добивании.
Источник:"Спорт-экспресс"
Газзаев - о Заболотном: тяжело выиграть дерби, когда у тебя в атаке на одного человека меньше
Экс-главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев раскритиковал игру нападающего Антона Заболотного в игре со "Спартаком" (1:2).
Фото: РИА Новости