- Судейский корпус именно с Абаскалем встречается, куча постов Заремы — это цирк просто. "Спартак" постоянно тянут судьи — это невыносимо. Они проигрывают — ноют, выигрывают — молчат.
Дьяков остался возмущен решениями главного судьи матча "Спартак" - ЦСКА (2:1) Сергея Карасева. Бывший футболист заявил, что до обоюдного удаления игра была равной. Дьяков не понял, почему был удален защитник ЦСКА Виллиан Роша после эпизода с нападающим "Спартака" Александром Соболевым. Представители красно-белых во главе с главным тренером Гильермо Абаскалем встречались с руководством судейского корпуса.
Источник: "Чемпионат"
Дьяков: "Спартак" постоянно тянут судьи — это невыносимо. Они проигрывают — ноют, выигрывают — молчат
Экс-защитник сборной России Виталий Дьяков заявил, что "Спартак" постоянно тянут судьи.
Фото: "Чемпионат"