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Дьяков: "Спартак" постоянно тянут судьи — это невыносимо. Они проигрывают — ноют, выигрывают — молчат

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Экс-защитник сборной России Виталий Дьяков заявил, что "Спартак" постоянно тянут судьи.
Фото: "Чемпионат"
- Судейский корпус именно с Абаскалем встречается, куча постов Заремы — это цирк просто. "Спартак" постоянно тянут судьи — это невыносимо. Они проигрывают — ноют, выигрывают — молчат.

Дьяков остался возмущен решениями главного судьи матча "Спартак" - ЦСКА (2:1) Сергея Карасева. Бывший футболист заявил, что до обоюдного удаления игра была равной. Дьяков не понял, почему был удален защитник ЦСКА Виллиан Роша после эпизода с нападающим "Спартака" Александром Соболевым. Представители красно-белых во главе с главным тренером Гильермо Абаскалем встречались с руководством судейского корпуса.

Источник: "Чемпионат"


Дьяков Спартак
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