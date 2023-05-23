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Скопинцев: с Йокановичем у "Динамо" были хорошие отрезки - факт. Четырех грандов с ним обыграли

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Защитник московского "Динамо" Дмитрий Скопинцев высказался о работе экс-главного тренера бело-голубых Славиши Йокановича.
Фото: ФК "Динамо"
- С Йокановичем у "Динамо" были позитивные моменты. С ним мы обыграли "Локомотив", "Спартак", ЦСКА, а еще "Зенит" в Кубке - это четыре гранда. Вспомнишь, при каком тренере мы последний раз обыгрывали четыре гранда? Когда такое было? С ним были хорошие отрезки - это факт. А потом случилось то, что случилось, - передает слова Скопинцева "Чемпионат".

Руководство московского "Динамо" после крупного домашнего поражения от "Ахмата" (0:3) в рамках 27 тура Российской премьер-лиги приняло решение уволить 54-летнего сербского главного тренера Славишу Йокановича, который возглавил бело-голубых в июне 2022 года. 19 мая 2023 года было официально объявлено о расторжении контракта между Йокановичем и "Динамо". Под руководством сербского специалиста московский клуб набрал 42 очка в 27 матчах РПЛ, при этом по ходу сезона бело-голубые обыгрывали "Локомотив" (3:1), "Спартак" (1:0) и ЦСКА (2:1) в чемпионате, а также "Зенит" в серии пенальти после ничьей 1:1 в Кубке России.


Динамо Йоканович Скопинцев
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