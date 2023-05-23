- Чувствую себя супер. Но готов буду уже к следующему сезону. Не хотим ничего форсировать, так как осталось две игры, - приводит комментарий Умярова "Чемпионат".
Российский опорный хавбек Наиль Умяров пополнил состав "Спартака" зимой 2019 года. С того момента Наиль провел в красно-белой майке 96 игр, в них он сумел забить 1 гол. Также в активе россиянина 3 голевых паса. В этом сезоне Умяров сыграл всего 15 поединков. Большую часть сезона россиянин пропустил из-за повреждения. В июне спартаковцу исполнится 23 года. "Спартаку" осталось провести всего 2 поединка до конца РПЛ В соперниках - "Пари НН" и "Крылья Советов".
Умяров: чувствую себя супер. Но готов буду уже к следующему сезону
Российский футболист "Спартака" Наиль Умяров высказался по поводу своего возвращения на футбольное поле.
Фото: "Чемпинат"