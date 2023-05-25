– В дисциплинарной комиссии работают люди с огромнейшим опытом. Люди, которые играли за сборную. Они очень объективно оценивают то, что происходит на футбольном поле, и рассматривают все инциденты в полном соответствии с духом и правилами игры. Дисциплинарным регламентом предусмотрено за такого рода нарушение наказание от 2-х до 4-х матчей. Соболеву решили дать по максимуму. Я считаю, что совершенно справедливо, — передает слова Колоскова "СЭ".
21 мая 2023 года в рамках центрального поединка 28-го тура Российской Премьер-Лиги сыграли столичные "Спартак" и ЦСКА. Встреча завершилась викторией красно-белых со счетом 2:1. На 66-й минуте прошедшего матча в составе победителей был удален нападающий Александр Соболев. Он был изгнан с поля за неприличный жест, адресованный в сторону игрока ЦСКА Виллиана Роши. Накануне контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес наказание форварду "Спартака" – было принято решение дисквалифицировать Соболева на 4 матча чемпионата России. Таким образом, Александр больше не примет участие в текущем розыгрыше РПЛ. Кроме того, ему придется пропустить минимум 2 игры в следующем сезоне.
Колосков – о длительной дисквалификации Соболева: считаю, что совершенно справедливо
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на то, что форвард "Спартака" Александр Соболев получил 4-матчевую дисквалификацию за удаление в игре 28-го тура РПЛ против ЦСКА.
Фото: РИА Новости