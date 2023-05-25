— "Локомотиву" было важно оставить Баринова в команде. Очень здорово, что им удалось договориться. Дмитрий — отличный футболист и лидер команды. Думаю, что в следующем сезоне у "Локо" будет замечательный коллектив. Игрок правильно поступил: тем более ему предложили 3-летний контракт. Уверен, скоро данное решение принесет свои плоды, — цитирует Булыкина "Чемпионат".
Ранее стало известно о том, что московский "Локомотив" подписал новый контракт с полузащитником Дмитрием Бариновым. Предыдущий договор между сторонами был действителен до лета 2024 года. Текущее соглашение рассчитано до июня 2026 года.
26-летний Дмитрий Баринов перешел в стан "железнодорожников" в 2015 году. За 8 лет, проведенных в московском клубе, опорник сумел выиграть чемпионат России, Кубок России (трижды) и Суперкубок страны. В текущем розыгрыше РПЛ Баринов принял участие в 26-ти поединках. Он успел записать на свой счет 2 гола и 3 ассиста.
Булыкин: "Локомотиву" было важно оставить Баринова. Дмитрий – лидер команды
Экс-форвард столичного "Локомотива" Дмитрий Булыкин прокомментировал новость о том, что "железнодорожники" подписали новое соглашение со своим капитаном Дмитрием Бариновым.
Фото: ФК "Локомотив"