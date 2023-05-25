Бывшая жена Матвея Сафонова Анастасия Казачек в своих социальных сетях обвинила вратаря "Краснодара" в том, что он пытается отобрать у нее 2-летнюю дочь. По словам девушки, футболист сборной России обратился в судебную инстанцию в Краснодаре. Казачек утверждает, что Сафонов хочет, чтобы их совместной ребенок проживал с ним, а она выплачивала ему алименты в размере 13 тысяч рублей (в месяц).
Также Казачек намекнула на то, что во время беременности футболист "Краснодара" изменял ей.
– Видимо нашему великому футболисту снесло крышу от денег и вседозволенности. Во время моей беременности и после родов, он позволял себе общаться с дамами с низкой социальной ответственностью и даже не приехал забрать дочь из роддома, так как проводил весело время с этими девушками, — написала Анастасия в соцсетях.
Отметим, что Матвей Сафонов расстался с Анастасией Казачек осенью 2021 года. После развода девушка несколько раз публично обвиняла футболиста сборной России в изменах.
В настоящий момент времени Матвей Сафонов выступает за "Краснодар". Его действующее соглашение с "быками" рассчитано до лета 2026 года.
Экс-супруга Сафонова сообщила, что голкипер "Краснодара" хочет забрать у нее 2-летнюю дочь и взыскать алименты
Анастасия Казачек, экс-супруга голкипера сборной России и "Краснодара" Матвея Сафонова, заявила о том, что игрок пытается забрать у нее ребенка.
Фото: соцсети Анастасии Казачек