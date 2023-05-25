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Нападающему "Спартака" Соболеву предстоит операция из-за перелома пальца

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Форвард "Спартака" Александр Соболев перенесет операцию вследствие перелома пальца.
Фото: ФК "Спартак"
Как утверждает источник, 26-летний футболист принимал участие в домашнем матче 28-го тура чемпионата России с ЦСКА со сломанным пальцем. Повреждение Соболев получил еще до начала дерби. Теперь ему предстоит хирургическое вмешательство.

Отметим, что Соболев в любом случае не появился бы на поле в официальных матчах до конца сезона. Накануне КДК РФС дисквалифицировал нападающего на максимальные 4 матча за непристойный жест в адрес защитника "армейцев" Виллиана Роши. Ранее в этом сезоне Соболев уже получал 6-матчевую дисквалификацию по итогам массовой драки с футболистами "Зенита" в Санкт-Петербурге после финального свистка об окончании основного времени кубковой встречи.

Источник: "Матч ТВ"


Спартак Соболев
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