- А его в чем винить? Напротив, ему следует сказать спасибо, ведь он даже с таким коллективом сумел прыгнуть выше головы и до конца вел борьбу за медали. Он выжал из подопечных всё, что только можно, и грамотно пользовался ошибками конкурентов. Но в концовке, когда необходимо было добавить, желто-синие просто опустились на свой уровень. Они не способны стать чемпионами. Карпин же благодаря своему уровню мастерства поднял "Ростов" в топ-5, - передает слова Ловчева RT.
"Ростов" под руководством главного тренера Валерия Карпина находится на четвертой строчке турнирной таблицы, набрав 50 очков в 28 матчах, отставание желто-синих от занимающего третье место московского "Спартака" составляет 3 очка, от идущего на второй позиции ЦСКА - 4 очка. В последних 4 турах дончане набрали 1 очко, сыграв выездную ничью со "Спартаком" (1:1) и потерпев три поражения подряд от "Факела" (0:2 на своем поле), "Сочи" (0:1 в гостях) и "Краснодара" (0:3 в гостях), до этой безвыигрышной серии "Ростов" занимал в турнирной таблице второе место.
Ловчев: Карпину следует сказать спасибо, что он с "Ростовом" сумел прыгнуть выше головы и до конца вел борьбу за медали
Экс-защитник "Спартака" и сборной СССР Евгений Ловчев ответил на вопрос о том, стоит ли винить главного тренера "Ростова" Валерия Карпина за спад результатов в последних матчах.
Фото: ФК "Ростов"