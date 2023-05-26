Официальный телеграм-канал столичного "Динамо" опубликовал видео с посещением футбольной тренировки бело-голубых знаменитым хоккеистом Александром Овечкиным, который является воспитанником московского клуба и ранее выходил на поле в его составе в товарищеском матче.
На шутливое предложение нападающего Федора Смолова принять участие в предстоящем матче 29 тура РПЛ "Динамо" - "Локомотив" фразой "У них Артем, ты у нас потолкаешься" Овечкин ответил: "А чего с ним толкаться? Он слабенький".
"Динамо" перед началом 29 тура РПЛ занимает в турнирной таблице седьмое место с 45 набранными очками, "Локомотив" при 39 очках находится на девятой позиции.
Овечкин - о Дзюбе: а чего с ним толкаться? Он слабенький
Хоккеист Александр Овечкин оценил силовые качества нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы в видеоролике московского "Динамо".
Фото: ФК "Локомотив"