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Овечкин - о Дзюбе: а чего с ним толкаться? Он слабенький

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Хоккеист Александр Овечкин оценил силовые качества нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы в видеоролике московского "Динамо".
Фото: ФК "Локомотив"
Официальный телеграм-канал столичного "Динамо" опубликовал видео с посещением футбольной тренировки бело-голубых знаменитым хоккеистом Александром Овечкиным, который является воспитанником московского клуба и ранее выходил на поле в его составе в товарищеском матче.

На шутливое предложение нападающего Федора Смолова принять участие в предстоящем матче 29 тура РПЛ "Динамо" - "Локомотив" фразой "У них Артем, ты у нас потолкаешься" Овечкин ответил: "А чего с ним толкаться? Он слабенький".

"Динамо" перед началом 29 тура РПЛ занимает в турнирной таблице седьмое место с 45 набранными очками, "Локомотив" при 39 очках находится на девятой позиции.


Динамо Дзюба Смолов Овечкин
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