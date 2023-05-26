- Однозначно в следующем году "Локомотив" будет бороться за чемпионство. У них очень хороший главный тренер, который умеет раскрывать игроков. Уверен, что за "Локомотивом" в следующем сезоне будет очень интересно наблюдать, - приводит мнение Шуплякова "СЭ".
Осеннюю часть РПЛ "Локомотив" откровенно провалил. Команда ушла на зимнюю паузу на 14-й строчке. Но зимой в клубе произошли кардинальные изменения. Руководство клуба утвердило нового наставника. Им стал Михаил Галактионов. Также были осуществлены грамотные трансферы. Одним из зимних подписаний стал 34-летний центрфорвард Артем Дзюба. Он сразу же сумел ворваться в основу красно-зеленых и начал забивать голы. За 11 встреч в футболке железнодорожников Дзюба отметился 8 точными попаданиями. Также Артем отметился 4 голевыми паса. Примечательно, что последние 4 сезона Дзюба выиграл 4 чемпионских титула. Тогда россиянин выступал в составе "Зенита". "Локомотив" последний раз завоевывал золотые медали в 2018 году. Тогда рулевым клуба был Юрий Семин.
Первый тренер Дзюбы: "Локомотив" в следующем году будет бороться за чемпионство
Александр Шупляков, являющийся первым тренером форварда "Локомотива" Артема Дзюбы, высказался о перспективах московского коллектива.
Фото: ФК "Локомотив"