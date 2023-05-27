– Самошников подписал предварительный контракт с "Локомотивом"? Мне об этом ничего не известно. Я разговаривал с игроком, он говорит, что у него ничего нет. Он готов к переговорам о новом контракте, — передает слова Сафонова "СЭ".
В настоящий момент времени Илья Самошников выступает за "Рубин". 25-летний защитник оказался в казанском коллективе в 2020 году. Его действующее соглашение с клубом из Татарстана рассчитано до июня 2023 года. Таким образом, после окончания нынешнего сезона российский фулбэк может оказаться на рынке свободных агентов.
Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил о том, что Иван Самошников близок к тому, чтобы оказаться в московском "Локомотиве" предстоящим летом. По его сведениям, "железнодорожники" уже заключили с футболистом казанского "Рубина" предварительный контракт.
Спортивный директор "Рубина": Самошников сказал, что у него нет предварительного контракта с "Локомотивом"
Спортивный директор казанского "Рубина" Эдуард Сафонов прокомментировал слухи о том, что защитник его команды Илья Самошников может перейти в московский "Локомотив".
Фото: ФК "Рубин"