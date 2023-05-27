- У Резиуана заканчивается контракт, он уйдет (из "Химок"). Мирзов хочет играть в Российской премьер-лиге. Интерес от других команд? Без комментариев, - приводит комментарий агента "СЭ".
"Химки" Андрея Талалаева еще в минувшем туре утратили шансы на сохранение прописки в РПЛ. Следующий сезон химчанам придется провести в Первой лиге. Один из лидеров красно-черных Резиуан Мирзов, играющий на позиции атакующего полузащитника, в этом сезоне сыграл за команду 27 игр. За этот отрезок забил 4 гола и оформил 4 голевых паса. В июне Мирзову, который станет свободным агентом, исполнится 30 лет. Всего в активе Резиуана 172 поединка в РПЛ, в которых он забил 23 гола и отдал 11 голевых пасов. Помимо "Химок", Мирзов представлял цвета "Торпедо", "Ахмата", "Ростова", "Тосно", "Спартака" и тульского "Арсенала".
Агент: Мирзов уйдет из "Химок". Он хочет играть в РПЛ
Агент российского футболиста "Химок" Резиуана Мирзова Александр Клюев рассказал о будущем игрока.
Фото: "СЭ"