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Агент Дивеева: переговоры с ЦСКА продолжаются. Из "Зенита" на меня никто не выходил

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Олег Еремин, представитель центрального защитника ЦСКА и сборной России Игоря Дивеева, ответил на вопросы о будущем своего подопечного.
Фото: "СЭ"
– Переговоры с ЦСКА продолжаются, у меня никаких дедлайнов нет, у клуба — не знаю. Интерес от "Зенита"? Не знаю, обратитесь к "Зениту". Выходил ли на меня кто-то из "Зенита"? Нет, – передает слова Дивеева "РБ Спорт".

Российский футболист Игорь Дивеев оказался в стане московского ЦСКА в 2019 году. Его текущее соглашение с "армейцами" действует до лета 2024 года. Ранее в прессе появлялась информация о том, что красно-синие начали вести переговоры со стороной защитника о пролонгации нынешнего контракта. При этом сообщалось, что петербургский "Зенит", проявляющий повышенный интерес к Дивееву, хочет приобрести игрока ЦСКА в предстоящее трансферное окно.

В этом сезоне Российской Премьер-Лиги Игорь принял участие в 25 матчах. Дивеев отличился 2 голами и 1 результативной передачей.


ЦСКА Дивеев Зенит
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