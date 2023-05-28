– Переговоры с ЦСКА продолжаются, у меня никаких дедлайнов нет, у клуба — не знаю. Интерес от "Зенита"? Не знаю, обратитесь к "Зениту". Выходил ли на меня кто-то из "Зенита"? Нет, – передает слова Дивеева "РБ Спорт".
Российский футболист Игорь Дивеев оказался в стане московского ЦСКА в 2019 году. Его текущее соглашение с "армейцами" действует до лета 2024 года. Ранее в прессе появлялась информация о том, что красно-синие начали вести переговоры со стороной защитника о пролонгации нынешнего контракта. При этом сообщалось, что петербургский "Зенит", проявляющий повышенный интерес к Дивееву, хочет приобрести игрока ЦСКА в предстоящее трансферное окно.
В этом сезоне Российской Премьер-Лиги Игорь принял участие в 25 матчах. Дивеев отличился 2 голами и 1 результативной передачей.
Агент Дивеева: переговоры с ЦСКА продолжаются. Из "Зенита" на меня никто не выходил
Олег Еремин, представитель центрального защитника ЦСКА и сборной России Игоря Дивеева, ответил на вопросы о будущем своего подопечного.
Фото: "СЭ"