– Останусь ли я в "Торпедо"? Я еще в прошлый раз говорил, что предполагаем, а Бог располагает. Все вопросы к руководству клуба, — передает слова Кухарчука "Чемпионат".
32-летний Илья Кухарчук начинал текущий сезон в стане подмосковных "Химок". В январе 2023 года он перебрался в столичное "Торпедо" на правах свободного агента. Российский полузащитник подписал соглашение с "автозаводцами" до лета 2024 года. В нынешнем розыгрыше чемпионата страны на счету футболиста 3 гола и 1 ассист за 17 матчей.
Примечательно, что оба клуба, за которые Илья Кухарчук сыграл в этом сезоне Российской Премьер-Лиги, не сумели сохранить прописку в высшем дивизионе. И "Химки", и Торпедо" вылетели в Первую лигу.
Кухарчук – на вопрос о своем будущем: мы предполагаем, а Бог располагает
Футболист московского "Торпедо" Илья Кухарчук ответил на вопрос о своем будущем в стане "автозаводцев".
Фото: ФК "Томь"