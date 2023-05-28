– Игра с "Крыльями" — очень важная. Нас ждет ключевой матч за право остаться в РПЛ, — передает Квеквескири "Чемпионат".
Игра между "Факелом" и "Крыльями Советов" состоится сегодня, 28 мая 2023 года. Она пройдет в Воронеже. Стартовый свисток предстоящего матча запланирован на 16:30 по московскому времени.
В настоящий момент времени самарские "Крылья Советов" имеют на своем счету 29 набранных баллов. "Волжане" располагаются на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Данная позиция позволяет команде избежать стыковых матчей за право остаться с высшем дивизионе. При этом "Факел" занимает 13-ю строчку. Воронежский клуб отстает от "Крыльев" на 2 балла, пребывая в зоне стыков.
Квеквескири – о матче "Факел" – "Крылья Советов": ключевая игра за право остаться в РПЛ
Футболист воронежского "Факела" Ираклий Квеквескири высказался о предстоящем поединке своей команды против самарских "Крыльев Советов" в рамках 29-го тура РПЛ.
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