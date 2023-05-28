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Агент Барбоза: не верю, что Вендел перейдет в"Рому". Они не будут платить за него 20 млн

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Известный агент Паулу Барбоза поделился мнением по поводу возможного перехода хавбека "Зенита" Вендела в "Рому".
Фото: ФК "Зенит"
- Вендел — интересный футболист, но я не верю, что он перейдет в "Рому". Это невозможно. Они не будут платить за него € 20 млн. Думаю, "Рома" найдет подходящего футболиста и в Европе, - приводит мнение Барбозы "РБ Спорт".

Ранее в СМИ появились сведения о том, что в услугах бразильского хавбека "Зенита" Вендела заинтересована "Рома" Жозе Моуриньо. По данным источника, в Санкт-Петербурге рассчитают выручить за своего игрока около 20 млн евро. Вендел представляет цвета невского коллектива с 2020 года. В сине-бело-голубой футболке футболист сыграл 88 встреч. В них он смог отметиться 15 точными попаданиями, приплюсовав к своим голам 13 голевых пасов. В этом сезоне игрок записал в свой актив 9+5 по системе гол плюс пас. Это самый результативный сезон бразильца в карьере. Он трехкратный чемпион России. В августе Венделу исполнится 26 лет. В активе зенитовца 1 гол в 12 играх за юношескую сборную Бразилии.


Вендел Зенит Барбоза Рома
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