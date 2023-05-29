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Рейна: мой контракт с "Торпедо" действует до середины июня

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Нападающий "Торпедо" Йорди Рейна ответил на вопрос о вариантах продолжения своей карьеры.
Фото: МатчТВ
- Хочу ли я остаться в России и "Торпедо"? Мой контракт с командой действует до середины июня, у нас остался последний тур. После финальной игры сезона переговорю со своим агентом, взвешу все "за" и "против", и только тогда приму окончательное решение, - передает слова Рейны Sport24.

29-летний перуанский нападающий Йорди Рейна в феврале 2023 года подписал контракт с московским "Торпедо" со сроком действия до конца текущего сезона. На счету футболиста 12 матчей Российской премьер-лиги в футболке черно-белых, 1 забитый гол и 3 результативных передачи. Оценочная трансферная стоимость Рейны по данным портала Transfermarkt составляет 500 тысяч евро.


Торпедо Рейна
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