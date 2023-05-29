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Агент: возвращение Педриньо в "Локомотив" возможно

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Футбольный агент форварда "Локомотива" Педро Габриэля Луис Фернандо Гарсия рассказал о будущем своего клиента.
Фото: "Чемпионат"
"Никаких предложений из Европы пока нет. Возможно ли возвращение в "Локомотив"? Думаю, возможно. Не знаю, когда станет известно, где он продолжит карьеру", - приводит слова агента "СЭ".

Нападающий Педро Габриэл перебрался в "Локомотив" осенью 2022 года, однако уже в январе 2023-го футболист отправился в аренду в "Сан-Паулу" до конца этого сезона. Бразильский клуб в апреле расторг соглашение с 23-летнии игроком из-за обвинений форварда в домашнем насилии. Контракт бразильца с московским клубом действует до лета 2026 года. За "железнодорожников" Педриньо сыграл девять игр, в которых забил четыре мяча и сделал один голевой ассист.


Педриньо Локомотив
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