"Никаких предложений из Европы пока нет. Возможно ли возвращение в "Локомотив"? Думаю, возможно. Не знаю, когда станет известно, где он продолжит карьеру", - приводит слова агента "СЭ".
Нападающий Педро Габриэл перебрался в "Локомотив" осенью 2022 года, однако уже в январе 2023-го футболист отправился в аренду в "Сан-Паулу" до конца этого сезона. Бразильский клуб в апреле расторг соглашение с 23-летнии игроком из-за обвинений форварда в домашнем насилии. Контракт бразильца с московским клубом действует до лета 2026 года. За "железнодорожников" Педриньо сыграл девять игр, в которых забил четыре мяча и сделал один голевой ассист.
Агент: возвращение Педриньо в "Локомотив" возможно
Футбольный агент форварда "Локомотива" Педро Габриэля Луис Фернандо Гарсия рассказал о будущем своего клиента.
Фото: "Чемпионат"