"По результатам этого сезона мы бы могли попасть в еврокубки. Если бы не политическая ситуация, то "Оренбургу" было бы по силам играть в Лиге Европы", - приводит слова Марина Sport24.
25-летний костариканский левый вингер защищает цвета "Оренбурга" с июля прошлого года. На его счету 7+5 по системе гол плюс пас в 25 матчах. Оренбуржцы после 29 проведенных туров расположились в середине турнирной таблицы российской Премьер-лиги, на восьмой строчке. Команда могла бы претендовать на участие в следующем сезоне в еврокубках, если бы не действующее с февраля прошлого года отстранение российских клубов от международных турниров.
Форвард "Оренбурга" Марин: если бы не политическая ситуация, нам было бы по силам играть в Лиге Европы
Вингер "Оренбурга" Джимми Марин считает, что клуб мог бы играть в Лиге Европы.
Фото: ФК "Оренбург"