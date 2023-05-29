Матчи Скрыть

Форвард "Оренбурга" Марин: если бы не политическая ситуация, нам было бы по силам играть в Лиге Европы

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Вингер "Оренбурга" Джимми Марин считает, что клуб мог бы играть в Лиге Европы.
Фото: ФК "Оренбург"
"По результатам этого сезона мы бы могли попасть в еврокубки. Если бы не политическая ситуация, то "Оренбургу" было бы по силам играть в Лиге Европы", - приводит слова Марина Sport24.

25-летний костариканский левый вингер защищает цвета "Оренбурга" с июля прошлого года. На его счету 7+5 по системе гол плюс пас в 25 матчах. Оренбуржцы после 29 проведенных туров расположились в середине турнирной таблицы российской Премьер-лиги, на восьмой строчке. Команда могла бы претендовать на участие в следующем сезоне в еврокубках, если бы не действующее с февраля прошлого года отстранение российских клубов от международных турниров.


Марин Оренбург Лига Европы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Дагестанский футболист академии "Манчестер Сити" Ибрагимов жестко бросил соперника на прогиб во время матча (видео) 1
Полузащитник "Спартака" Зиньковский: не хватило последнего штриха. "Пари НН" не очень хотел именно играть, тянул время
Ловчев: Соболева не было – и у "Спартака" появились проблемы, Бальде, Николсон неплохие футболисты, но не более того
Лондонский "Арсенал" поздравил Андрея Аршавина с 42-летием в соцсетях 2
Канчельскис: РПЛ сильно деградировала. "Спартак" с такой игрой лет 10 назад не входил бы даже в восьмерку сильнейших
Спортдиректор "Локомотива" Ульянов: финансовые условия по контракту с Дзюбой изменились. Его зарплата достойная
Полузащитник "Акрона" Салтыков может продолжить карьеру в московском "Локомотиве"
Личка: у меня контракт с клубом, я остаюсь на следующий сезон в "Оренбурге". Из "Динамо" мне не звонили
"Волгарь" уволил главного тренера Бабаяна за тур до окончания сезона в Первой лиге
На награду лучшему полузащитнику сезона РПЛ претендуют Вендел, Сперцян и Литвинов 3
Спортивный директор "Локомотива" Ульянов: Гильерме - наше все. Никуда не отдадим его даже за большие деньги
Дуглас Сантос, Мойзес и Джикия - претенденты на звание лучшего защитника сезона в РПЛ 3
Почеттино официально стал новым главным тренером "Челси"
Акинфеев, Сафонов и Лантратов поборются за звание лучшего вратаря РПЛ в этом сезоне 4
Глушаков пропустил матч "Пари НН" против "Спартака" из-за травмы 1