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Нападающий "Спартака" Соболев – о состоянии здоровья после перенесенной операции на сломанном пальце: все отлично

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Форвард "Спартака" Александр Соболев поделился состоянием здоровья после перенесенной операции на сломанном пальце.
Фото: ФК "Спартак"
– Как прошла операция? Что со здоровьем? Все отлично, – приводит слова Соболева Sport24.

26-летний уроженец Барнаула сломал палец в преддверии домашнего дерби с ЦСКА (2:1) в рамках 28-го тура РПЛ. Несмотря на перелом, Соболев принял участие в игре. Во втором тайме нападающий был удален за провокационный и непристойный жест в адрес своего соперника Виллиана Роши из ЦСКА. На прошлой неделе КДК РФС рассмотрел инцидент, отменил красную карточку латиноамериканскому легионеру "армейцев" и наказал спартаковца на максимальные 4 матча за неспортивное поведение. Теперь Соболев появится на поле уже в следующем сезоне.


Спартак Соболев
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