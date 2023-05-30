– Как прошла операция? Что со здоровьем? Все отлично, – приводит слова Соболева Sport24.
26-летний уроженец Барнаула сломал палец в преддверии домашнего дерби с ЦСКА (2:1) в рамках 28-го тура РПЛ. Несмотря на перелом, Соболев принял участие в игре. Во втором тайме нападающий был удален за провокационный и непристойный жест в адрес своего соперника Виллиана Роши из ЦСКА. На прошлой неделе КДК РФС рассмотрел инцидент, отменил красную карточку латиноамериканскому легионеру "армейцев" и наказал спартаковца на максимальные 4 матча за неспортивное поведение. Теперь Соболев появится на поле уже в следующем сезоне.
Нападающий "Спартака" Соболев – о состоянии здоровья после перенесенной операции на сломанном пальце: все отлично
Форвард "Спартака" Александр Соболев поделился состоянием здоровья после перенесенной операции на сломанном пальце.
Фото: ФК "Спартак"